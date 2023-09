C'est un drôle de concours qui a actuellement lieu au Monténégro. Depuis plus d'un mois, des compétiteurs participent au "Festival de la flemme", un festival qui n'a lieu "nulle part ailleurs", selon son créateur, Radonja. Le but consiste à rester allongé le plus longtemps possible. Quatre finalistes restent en compétition et sont couchés à ce jour depuis plus de 800 heures.