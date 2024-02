Un accident assez impressionnant est survenu dans la station thermale de Baile Herculane, en Roumanie. Un homme avait à peine garé sa voiture lorsqu'il a accidentellement appuyé sur la pédale d'accélérateur. Sa femme qui venait de sortir est tombée et la voiture a traversé la vitrine d'un restaurant détruisant plusieurs tables et chaises. Le conducteur et son enfant assis sur la banquette arrière de la voiture s’en sont sortis indemnes. Mais l'homme devra payer les dommages et intérêts.