Incursion surprise de l'Ukraine à Koursk, en Russie: l'état d'urgence instauré, Poutine dénonce une "provocation à grande échelle"

Les forces russes font toujours face jeudi matin à une incursion majeure des troupes ukrainiennes sur leur sol, dans la région frontalière de Koursk, ont rapporté des blogueurs militaires russes proches de l'armée et des analystes. L'armée ukrainienne avait lancé mardi une offensive surprise transfrontalière dans cette région russe, employant jusqu'à 1.000 soldats et des véhicules blindés, selon l'état-major russe. Les dirigeants ukrainiens se refusent pour l'instant à commenter l'opération, tandis que Moscou a assuré tout faire pour écraser cette incursion et repousser les soldats ukrainiens hors de son territoire. Selon plusieurs analystes, l'avancée ukrainienne se concentre autour de Soudja, une ville russe d'environ 5.500 habitants située à une dizaine de kilomètres de la frontière et qui abrite une station de gaz livrant toujours l'Europe via l'Ukraine.