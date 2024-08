Des voitures renversées, submergées par l'eau et des rez-de-chaussées inondés : les habitants de Mercadal, sur l'île espagnole de Minorque, sont tous occupés à évacuer l'eau restante et nettoyer leurs maisons à la suite de graves inondations. Le déluge a été provoqué par de fortes pluies, un habitant témoigne : "les eaux atteignaient les fenêtres, les brisaient et tout entrait à l'intérieur."