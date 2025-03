Pour l’instant, la Russie n’a donné son accord que pour un cessez-le-feu de 30 jours sur les infrastructures énergétiques. Pour espérer une solution plus large, il faut encore négocier. Et ça sera donc le cas dès dimanche en Arabie Saoudite, lors d’une rencontre entre négociateurs américains et russes. Focus sur le rôle de l’Arabie Saoudite avec Florent Tondeur