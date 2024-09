L'OMM alerte sur l'impact de la pollution atmosphérique et des incendies de forêt

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a sonné l'alarme ce 5 septembre concernant l'aggravation de la pollution de l'air, des incendies de forêt et du changement climatique, soulignant leurs répercussions néfastes sur la santé humaine, les écosystèmes et l'agriculture. D'après Lorenzo Labrador, responsable scientifique à l'OMM, "neuf personnes sur dix respirent un air pollué dépassant les normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)", affectant principalement les pays à faible et moyen revenu.