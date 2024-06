Le président russe a répondu hier aux questions de journalistes occidentaux au siège de Gazprom à Saint-Petersbourg. La présence de drapeauxde la Russie impériale et de l'URSS devant le siège a amené la question des volontés impérialistes de la Russie. D'autant que Moscou a annexé cinq régions ukrainiennes et nombre de responsables russes dont Vladimir Poutine pointent le fait que celles-ci appartenaient aux empires russes et soviétiques pour justifier leur invasion de l'Ukraine.