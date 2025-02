Santorin se prépare au pire: équipe d'intervention en crevasses et hôpital sous tentes

La Grèce a déclaré l'état d'urgence à Santorin en raison des tremblements de terre fréquents qui secouent l'île, et des équipes d'urgence sont déjà en place pour mobiliser les ressources et répondre plus rapidement aux catastrophes potentielles. Santorin, un joyau de la mer Égée, retient désormais son souffle alors que l'activité sismique continue de secouer l'île. Des secousses mineures ont commencé fin janvier mais se sont intensifiées début février, avec des tremblements de terre plus forts et plus fréquents. Des milliers de personnes ont fui cette destination touristique populaire alors que les scientifiques mettent en garde contre une éventuelle éruption volcanique. Pour faire face à la situation, les hôpitaux et les centres médicaux restent prêts à intervenir à Santorin, et des tentes d'urgence ont été installées à l'extérieur.