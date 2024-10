Aux États-Unis, nous sommes à trois semaines du scrutin présidentiel et les sondages sont extrêmement serrés entre Kamala Harris et Donald Trump. À ce stade la campagne, tous les coups sont permis et Trump surenchérit sur le thème de l’immigration, menaçant d’utiliser l’arme s’il revient au pouvoir. Quant au clan démocrate, ils remettent en question la santé mentale du milliardaire qui a préféré passer de la musique plutôt que d'assurer la fin d'un meeting.