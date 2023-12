Dans un centre de convalescence de la 23e brigade mécanisée ukrainienne, dans une ville de la région de Donetsk (Est), Oleksandre et cinq autres soldats de la brigade, convalescents comme lui, sont assis aux premiers rangs de la vingtaine de spectateurs qui assistent au concert, dont des civils et d'autres militaires. Quatre artistes-soldats jouent: un pianiste, un violoniste, un chanteur-guitariste, et un joueur de bandoura, un instrument à corde traditionnel ukrainien.