Zelensky dévoile son coup de fil avec Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit mercredi avoir évoqué avec Donald Trump un potentiel contrôle américain d'une seule centrale nucléaire ukrainienne, celle de Zaporijjia actuellement occupée par les Russes, et non de plusieurs comme indiqué plus tôt par Washington. Le président ukrainien s'exprimait lors d'un point presse en visioconférence depuis la Finlande, après son appel avec son homologue américain Donald Trump, avec qui les relations ont été tumultueuses ces dernières semaines.