Place à la magie sous la tente du "Meilleur Pâtissier" ! Pour cette 7? semaine de compétition, les candidats encore en lice ont dû redoubler d’ingéniosité pour transformer gâteaux et pâtisseries en œuvres d’art plus vraies que nature. Au menu : objets cachés, illusions d’optique et fruits trompe-l’œil. Un épisode riche en surprises, où le goût et l’apparence se sont affrontés pour le titre de la meilleure illusion.