Parce que la mort d'Alexia Daval a bouleversé tout un pays, parce qu'elle a été l'affaire la plus médiatisée depuis l'affaire Grégory, parce qu'elle est ancrée dans une région et incarnée par une famille digne, forte, qui a tenu face à l'horreur et suscité l'admiration de tous, parce que le profil du meurtrier est inédit et que son scénario est machiavélique, parce que l'histoire d'Alexia est celle d'une femme battue à mort, elle n'est pas un simple fait divers.