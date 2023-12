Il y un peu plus d’un mois, Benoit nous contacte via le bouton orange Alertez-Nous. À l’époque, cet habitant d’Eghezée retrouve dans son placard un donut qu’il avait décongelé 15 jours auparavant et qui n’avait pas bougé d’un poil, ce qui avait provoqué son étonnement.