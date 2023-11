Michel loue un appartement à Châtelet, dans la province du Hainaut. Celui-ci est actuellement inhabité, mais pas vide pour autant. Le locataire de Michel est décédé et ses héritiers refusent l'héritage. Il ne sait plus quoi faire et s'inquiète de voir son appartement dans un état déplorable alors qu'il était "totalement rénové".