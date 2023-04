Couronnement : la vie de Camilla en dix dates clefs

- 17 juillet 1947 : naissance à Londres de Camilla Rosemary Shand, aînée des trois enfants de Rosalind Cubitt, fille de baron, et de Bruce Shand, officier reconverti dans le négoce de vins.

Elle grandit à la campagne, une enfance selon elle "parfaite à tous les niveaux". Elle arrête ses études au niveau du brevet, part quelques mois en Suisse parfaire son éducation (étiquette, cuisine, savoir-vivre) avant de passer six mois à Paris pour apprendre le français et la littérature française à l’Institut britannique. Elle travaille ensuite notamment comme secrétaire et réceptionniste. Elle est déjà passionnée de chevaux et de jardinage.

- 1970 : brève idylle avec Charles, prince de Galles qui se termine l’année suivante quand le prince part servir dans la Royal Navy.