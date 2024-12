Il réserve une place d'avion pour son instrument mais ne peut pas l'embarquer: le musicien du mariage d'Harry et Meghan doit annuler un concert

Le violoncelliste, ayant joué au mariage du prince Harry et de Meghan Markle en 2018, a dû annuler un concert. La cause ? Son instrument n'a pas été admis dans l'avion.

Le célèbre violoncelliste britannique Sheku Kanneh-Mason, qui s'est fait connaître du grand public après avoir participé au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, a dû annuler un concert au Canada après que la plus grande compagnie aérienne du pays lui ait refusé la place qu'il avait réservée pour son violoncelle. C'est une histoire que raconte CNN.

"Nous avons d'abord eu des retards, puis une annulation, et la journée s'est terminée par un refus d'embarquement avec le violoncelle - alors que nous avions une place confirmée pour lui - sur un nouveau et dernier vol à destination de Toronto. Après neuf heures d'angoisse à l'aéroport, nous avons réalisé que notre voyage n'allait pas être possible", poursuivent-ils. "Nous ne pouvons que rêver d'une époque où toutes les compagnies aériennes auront une approche standardisée, globale et soigneusement réfléchie du transport d'instruments précieux réservés pour voyager en cabine".

Cette mésaventure serait fréquente, selon le manageur du violoncelliste : "Il semble que nous puissions organiser et fournir tous les billets nécessaires, les réservations de violoncelles spécialisés, les visas, les preuves d'engagement et pourtant, trop régulièrement, il y a un manque d'expérience et de formation avec les systèmes de réservation et le personnel au sol dans les aéroports".

"Nous serions heureux d'avoir une discussion constructive avec l'organisme de l'industrie du transport aérien. Alors qu'Air Canada a au moins remboursé tous les billets, nous n'avons encore reçu aucune forme d'excuses pour cette erreur qui a entraîné l'annulation des billets de concert de plus d'un millier de personnes ce soir-là", a-t-il conclu.