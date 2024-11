"Je me suis toujours très bien senti ici": Jean Dujardin aperçu à Bruxelles aux côtés de Manneken-Pis pour une raison très spéciale

L'acteur était, avant cela, convié à une cérémonie à l'Hôtel de ville de Bruxelles, présidée par le bourgmestre Philippe Close et l’Échevine de la Culture, Delphine Houba. Jean Dujardin s'est vu remettre la Médaille de Reconnaissance de la Ville de Bruxelles. "On était touché que vous ayez accepté ce petit présent mais qui est surtout le témoignage de l'amour que les Belges et les Bruxellois vous portent", a justifié Philippe Close.

Il faut dire que Jean Dujardin a un lien bien particulier avec notre capitale. "Je me suis toujours très bien senti ici", nous révèle-t-il. "Le public du nord est chaleureux, le public bruxellois l'est tout autant. Je me suis senti très confortablement installé ici et pour très longtemps. Ça se confirme de jour en jour, de semaine en semaine, de film en film. C'est une sorte de refuge". L'acteur vient souvent en Belgique pour des tournages, le dernier ayant eu lieu à Vilvorde, mais il nous dit ne pas rater une seule chance de venir : "Je ne refuse jamais une seule promo en Belgique, parce que ça fait partie du chemin. J'ai des amis ici, je sais qu'il y aura autant de plaisir que de travail".

Jean Dujardin a même ses habitudes très précises lorsqu'il vient chez nous. Il n'hésite pas un instant : "Géographiquement, c'est très très clair. Je vais dormir à l'Amigo (un hôtel près de la Grand-Place), je pars avec mon ami Marco sur les pavés, on traverse la Galerie de la Reine, on arrive jusqu'au Marmiton, on mange là-bas, on voit des amis... ça peut durer tard. On peut rigoler beaucoup et je rentre à pied, un peu grisé et heureux. Il m'arrive même de m'allonger sur la Grand-Place quand il fait très beau".

La série événement Zorro, coproduite par RTL, sera diffusée à partir du mercredi 4 décembre à 20h30 sur RTL tvi et en streaming RTL play.