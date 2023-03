Le père de la tour Eiffel célébré pour le centenaire de sa mort

La mémoire de Gustave Eiffel, père de la célèbre tour de fer puddlé, sera célébrée à l'occasion du centenaire de sa mort en 1923, ont annoncé jeudi l'exploitant du monument et les descendants de l'ingénieur, qui ont déposé une demande de panthéonisation.

"A la fin du 19e siècle, construire une tour de 300 mètres de haut en plein coeur de Paris, la plus haute du monde à l'époque, c'est un défi incroyable, de l'ordre de la science-fiction", a déclaré lors d'un point presse Jean-François Martins, président de la Sete (Société d'exploitation de la tour Eiffel), dont la Ville de Paris détient 99% du capital.

"Nous avons besoin de scientifiques, de gens qui croient possible de résoudre de grandes équations jugées impossibles, comme l'a fait Eiffel. Nous avons besoin de célébrer l'esprit et le génie créatif qui étaient le sien pour redonner collectivement de l'ambition scientifique à un moment où la question climatique pose un certain nombre de défis technologiques", a ajouté le conseiller de Paris.

Les manifestations se dérouleront de mai à novembre. A Paris, les visiteurs de la dame de fer pourront plonger dans l'univers de Gustave Eiffel grâce à un parcours immersif lors duquel l'ingénieur apparaîtra pour raconter l'histoire de cette construction au départ controversée.