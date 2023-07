Nouvelle amende pour C8, de 500.000 euros, à cause de l'émission de Cyril Hanouna

Les propos mis en cause, pour certains issus d'une théorie complotiste, étaient "de nature à porter atteinte aux droits" des personnes visées, ainsi qu'au "respect de leur honneur et de leur réputation", a expliqué dans un communiqué le régulateur, pointant également un défaut de maîtrise de l'antenne.

L'Arcom a annoncé mercredi une nouvelle sanction de 500.000 euros à l'encontre de C8 à cause d'une séquence de l'émission "Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna, durant laquelle un invité avait notamment évoqué la consommation d'une prétendue drogue à base de sang d'enfant par des personnalités.

Le 9 mars, "Touche pas à mon poste!" (TPMP) avait accueilli Gérard Fauré, présenté comme l'"ex-dealer du tout-Paris", pour l'interroger notamment sur la consommation de cocaïne de l'humoriste Pierre Palmade, à l'origine d'un grave accident de la route.

L'invité a alors "accusé nommément plusieurs personnalités publiques de consommation de produits stupéfiants, et même de trafic de ces substances pour l'une d'entre elles, ainsi que de pédophilie et de consommation +d'adrénochrome+, une substance présentée à l'antenne comme étant issue de sang d'enfants kidnappés et sacrifiés", rappelle l'Arcom dans sa décision.

"L'adrénochrome" est au coeur d'une théorie conspirationniste qui a été démontée à plusieurs reprises ces dernières années.