Celeste, Brenda Lee et Andy Williams: les incontournables de Noël à écouter sans modération

La saison des fêtes est là, et avec elle, le grand retour des classiques de Noël dans les playlists du monde entier. Cette semaine, les charts se sont remplis de tubes festifs. Voici les trois chansons qui tournent en boucle à l'approche des fêtes.

Si vous regardez la télévision ces jours-ci, vous n’avez pas pu passer à côté : "Anyone Can Be Santa" de la chanteuse britannique Celeste est partout. Et ce n’est pas un hasard, puisqu’il s’agit de la chanson promotionnelle d’une grande marque de soda deouis 2023. Avec sa voix jazzy, légèrement rocailleuse, Celeste nous rappelle que tout le monde peut jouer le rôle du Père Noël, peu importe son genre ou son apparence. "Tout le monde peut être le Père Noël", chante Celeste, invitant chacun à répandre un peu de bonheur en cette période de fêtes. Et si son nom ne vous dit rien, souvenez-vous de "Stop This Flame", son autre succès.

Un classique indétrônable Un Noël sans "Rockin’ Around the Christmas Tree", c’est comme une bûche sans chocolat. Ce tube intemporel, enregistré en 1958 par Brenda Lee à 13 ans, reste une des chansons de Noël les plus écoutées au monde. À lire aussi Maisons décorées pour Noël: voici vos plus belles photos Déjà la chanson de Noël la plus écoutée en 2022, elle pourrait bien détrôner une fois de plus Mariah Carey cette année. "Rockin' Around the Christmas Tree" est la mélodie parfaite pour illuminer les soirées festives. Je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai dit l’année passée, à savoir que la voix que vous entendez est celle d’une fille de 13 ans ! Brenda Lee venait à peine de muer quand elle a enregistré cet énorme tube en 58… “Rockin around the Christmas tree”... Ça pourrait être la chanson de Noël la plus écoutée cet hiver ! C’était déjà le cas l’année passée, Brenda Lee fait de l’ombre à Mariah Carey !