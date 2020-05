Qui sort de Top Chef cette semaine? Le candidat belge se qualifie-t-il pour les quarts de finale? (vidéo)

Lors de la première épreuve cette semaine, David s'est directement qualifié. Sur la seconde, deux candidats ont remporté leur place pour la semaine prochaine en quarts de finale : Adrien, dont la prise de risque a beaucoup plus au chef Mauro Colagreco, et Mallory, le candidat belge. "C'est beaucoup d'émotions", a-t-il lancé, fier et heureux de se qualifier pour les quarts de finale de Top Chef.

Diego et Martin se sont donc affrontés lors d'une épreuve de la dernière chance consacrée au cabillaud. Et c'est le plat de Martin qui a le plus séduit le jury, Diego quitte donc l'aventure juste avant les quarts de finales. "C'est un garçon qui est très attachant", lance Michel Sarran, la gorge nouée. Diego garde le sourire et part e lançant un "je vous kiffe tous", à ses camarades et aux chefs, espérant qu'il les reverra.



"Choisir entre mes deux enfants"

Et la compétition Top Chef est rude car Hélène Darroze a deux candidats qualifiés cette semaine, mais elle ne pourra en épauler qu'un lors de la prochaine semaine de compétition. "C'est comme si j'avais à choisir entre mes 2 enfants", explique la cheffe. C'est difficile pour elle mais elle choisit David. Mallory continue donc la compétition avec Michel Sarran, puisque son candidat, Diego est éliminé. C'est les larmes aux yeux que la cheffe annonce la nouvelle, mais le candidat belge assure qu'il ne lui en veut pas. Même s'il est "déçu", il sait que sa cheffe l'"adore", comme elle lui a souvent répété. C'est donc avec les manches jaunes de la brigade de Michel Sarran qu'il affrontera David, Victor et Adrien en quarts de finale de Top Chef.