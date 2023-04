C3: soirée cauchemardesque pour Manchester United face à Séville

Deux buts contre leur camp, deux blessés importants, et Bruno Fernandes suspendu au match retour: Manchester United a vécu un quart de finale aller de Ligue Europa cauchemardesque contre Séville, jeudi, malgré un 2-2 qui laisse la qualification possible.

Sur le premier but, il a magnifiquement dompté la passe appuyée de Bruno Fernandes, à l'entrée de la surface et dans l'axe, avant d'avoir l'aide d'une déviation sur sa frappe (1-0, 14e).

Sept minutes plus tard, après une remontée de balle et une temporisation très intelligente, l'attaquant français a adressé une superbe ouverture dans la course de Sabitzer qui a trompé le gardien marocain Yassine Bounou avec sang-froid (2-0, 21e).

- Soirée à oublier -