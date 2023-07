Christophe Galtier n'est plus le coach du Paris Saint-Germain

La direction du Paris Saint-Germain s'est séparée de son entraîneur Christophe Galtier, après une seule saison passée au Parc des Princes. Le club en a fait l'annonce officielle mercredi un an jour pour jour après sa nomination. Le club parisien a connu une saison mitigée, avec un titre remporté avec un seul point d'avance sur Lens, et une élimination précoce en huitièmes de finale de Ligue des Champions, contre le Bayern Munich, et en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille.