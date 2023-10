Dans la tourmente, l'Italie s'impose facilement contre Malte avant le choc en Angleterre

Perturbée par une affaire de paris sportifs, l'Italie s'est défaite sans difficulté de Malte (4-0) pour son cinquième match du groupe C des qualifications pour l'Euro 2024 samedi.

Une victoire qui permet à l'Italie de reprendre la 2e place du groupe C avec 10 points, le même total que l'Ukraine qui compte un match de plus. L'Angleterre est toujours en tête du groupe avec 13 points avant de recevoir les Italiens mardi à Wembley.

Privée de Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo, retournés dans leur club après avoir été interrogé par la police dans l'affaire des paris, la Squadra Azzura a pu compter sur des buts de Giacomo Bonaventura (23e), Domenico Berardi (45e+1, 64e) et Davide Frattesi (90e+3) pour venir à bout de Maltais privés de l'ancien joueur de l'Union Teddy Teuma.

La Hongrie, de son côté, a pris une option sur la première place du groupe G grâce à sa victoire 2-1 contre la Serbie. Barnabas Varga a donné l'avance aux Hongrois (20e) avant que Roland Sallai (34e) ne réponde au but égalisateur de Strahinja Pavlovic (33e). La Hongrie prend seule la tête du groupe avec 13 points, 3 de plus que la Serbie qui compte un match de plus.

Dans le groupe H, le Danemark a facilement battu le Kazakhstan 3-1 avec des buts de Jonas Wind (36e) et Robert Skov (45e+1, 48e). Les Anderlechtois Kasper Schmeichel et Kasper Dolberg étaient titulaires côté danois. Schmeichel a joué toute la rencontre dans les buts danois et Dolberg a été remplacé à la 69e minute.

Les Danois rejoignent la Slovénie en tête du groupe avec 16 points. Le Kazakhstan, qui a réduit l'écart via l'ancien joueur du RWDM et du Beerschot Yan Vorogovskiy (58e), reste 4e avec 12 points, le même total que la Finlande, 3e.