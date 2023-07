Des problèmes cardiaques détectés chez Noah Fadiga, comme chez son père Khalilou

Les premiers tests effectués à Brest ont "révélé qu'une irrégularité s'était produite dans le rythme cardiaque" de Noah Fadiga, a expliqué le fils de Khalilou Fadiga, né à Bruges alors que son père évoluait au Club. Le cardiologue Pedro Brugada, qui a mené des examens complémentaires, a ensuite autorisé le joueur à "poursuivre sa carrière sans aucun risque".

La commission médicale de la FFF en a néanmoins décidé autrement, et révoqué la licence de Noah Fadiga de sorte que le latéral ne pourra plus exercer dans le championnat français. "Je suis donc un joueur libre", a déclaré le Brestois sur Instagram, manifestement résolu à continuer à l'étranger. "L'avis médical me conforte dans la conviction que je pourrai poursuivre ma carrière de football."