Pas d'Euro espoirs pour Arthur Theate mais "une place à prendre" chez les Diables Rouges

S'il était éligible à celle-ci, Arthur Theate ne faisait pas partie de la liste annoncée par Jacky Mathijssen pour l'Euro espoirs qui se déroulera à partir du 21 juin en Roumanie et en Géorgie. "J'aurais bien aimé participer", a-t-il confié en conférence de presse, "mais je n'ai pas de regrets, car je suis ici avec les Diables", en préparation au centre national du football pour les matches qualificatifs de l'Euro 2024.

Le Rennais veut participer à la construction du nouveau groupe. "Il y a des places à prendre avec le renouvellement de génération, mais des cadres sont là pour faciliter cette passation. J'espère accumuler un maximum de temps de jeu. Le coach fait ses choix: si je joue plus, ce sera du bonus", a-t-il expliqué.

"Je suis certain qu'ils vont bien faire sans moi", a commenté le défenseur qui a disputé trois rencontres qualificatives pour l'Euro avec les espoirs. "Si je ne suis pas parti à l'Euro espoirs, c'est que le choix a été fait" par les entraîneurs des équipes nationales, Domenico Tedesco chez les seniors et Jacky Mathijssen chez les U21. "Je n'ai pas été impliqué dans la concertation", a précisé Arthur Theate.

L'ère Tedesco a bien commencé, et de nouveaux noms ont pris les places des anciens. La jeune garde doit encore se prouver, cependant. "Il y a encore des étapes à franchir", a reconnu Theate. "Il faut désormais s'inscrire sur la longueur", après un bon départ et deux victoires en Suède (0-3), et en match amical contre l'Allemagne (2-3).

Le nom de Toby Alderweireld, qui avait annoncé sa retraite internationale, a été cité par la rumeur pour un éventuel retour, ce qui ne déplait pas à son ancien coéquipier. "Nous apprécions tous Toby. Il fait ses propres choix, mais cela me ferait plaisir de le revoir."