"Pas un groupe compliqué", "Un tout bon tirage": nos consultants optimistes quant à la qualification des Diables Rouges au Mondial 2026

Les Diables Rouges savent à quoi s'en tenir pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Pour valider son ticket sans passer par la case "barrages", il faudra terminer en tête d'un groupe également composé du Pays de Galles, de la Macédoine du Nord, du Kazakhstan et du Liechtenstein.

Placée dans le groupe J, la Belgique affrontera le Pays de Galles, la Macédoine du Nord, le Kazakhstan et le Liechtenstein pour essayer de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. "Ce n'est pas un groupe compliqué, normalement, ils doivent se qualifier sans aucun accroc", pense Kevin Mirallas.

Dans ce groupe, les Diables Rouges retrouveront aussi le Pays de Galles, qui laisse des souvenirs mitigés aux supporters. Tout le monde se souvient de la désillusion lors de l'Euro 2016 où les Dragons avaient éliminé notre équipe nationale en quarts de finale. "C'est dommage parce que c'est un match que l'équipe contrôlait et ils ont encaissé des buts aux mauvais moments. Ça fait partie de la formation et, il faut remettre en contexte, il y avait pas mal de blessés en défense", déplore Kevin Mirallas, qui préfère se rappeler d'un souvenir plus joyeux.

"C'est après un match face à eux qu'on a fêté la qualification pour la Coupe du monde 2014 avec les supporters, après le déplacement en Croatie. C'est un bon souvenir", se souvient l'ancien Diable Rouge, qui a connu sa deuxième sélection face au Kazakhstan. "Et j'ai marqué un but", rappelle Kevin Mirallas.

En raison des barrages de Ligue des Nations, les Diables Rouges lanceront leur campagne pour la Coupe du monde 2026 au mois de juin.