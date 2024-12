L'absence de Tedesco, des matchs en dehors du stade Roi Baudouin? Les déclarations du CEO de l'Union belge après le tirage

Comme annoncé, Domenico Tedesco n'a pas assisté au tirage au sort pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur des Diables Rouges n'a pas réagi non plus et c'est donc le CEO de l'Union belge qui a pris la parole. S'il s'est dit "satisfait" du tirage, il a aussi tenté de justifier l'absence de Domenico Tedesco et envisage également de jouer certains matchs en dehors du stade Roi Baudouin.

Pour Peter Willems, certains matchs, face à des adversaires plus modestes, seront l'occasion de jouer dans d'autres enceintes que le stade Roi Baudouin. "Du point de vue de la vente des tickets, ça peut être compliqué pour certains matchs. On ne peut pas remplir le Stade Roi Baudouin avec tous les adversaires", a-t-il reconnu auprès de nos confrères de HLN.

"Je pense qu’il faut profiter de cette opportunité pour jouer dans d’autres stades où le public est plus proche des joueurs et dans lesquels le lien sera plus fort avec les supporters. Dans ce sens, le tirage ouvre certaines perspectives. Cela nous offre une excellente opportunité de visiter le pays avec les Diables et de jouer sur d’autres scènes, devant des tribunes pleines", a ensuite conclu le CEO de l'Union belge.

L'absence de Domenico Tedesco

Naturellement, Peter Willems a également été interrogé sur l'absence de Domenico Tedesco lors du tirage, mais aussi sur son silence. "Premièrement, je ne pense pas que tous les sélectionneurs sont présents. Ensuite, le nôtre n’est pas là parce que nous sommes actuellement encore dans une période d’évaluation après la Nations League. Nous le faisons avec Vincent Mannaert, et pour que cela se passe en toute sérénité, nous les avons mis tous les deux en retrait pendant un certain temps. S’il y a des nouvelles, nous les communiquerons, je ne m'attends pas à grand-chose de plus cette année", a justifié auprès de VTM le CEO de l'Union belge.

De quoi semer encore un petit peu plus le trouble sur l'avenir de Domenico Tedesco à la tête de l'équipe nationale, lui qui a pourtant prolongé son contrat jusqu'à cette Coupe du monde 2026.