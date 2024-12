La Macédoine du Nord comme premier obstacle: le calendrier des Diables vers le Mondial 2026 a été dévoilé

Les Diables Rouges commenceront leur campagne de qualification à la Coupe du monde 2026 de football par un déplacement en Macédoine du Nord le vendredi 6 juin 2025, dans le groupe J.

La Belgique recevra ensuite le pays de Galles trois jours plus tard. Les qualifications reprendront en septembre. Les Belges se rendront au Liechtenstein le jeudi 4 avant de recevoir le Kazakhstan le dimanche 7. En octobre, les Diables Rouges recevront la Macédoine du Nord le vendredi 10 et se rendront au pays de Galles le lundi 13. Cette phase de qualification s'achèvera en novembre avec un déplacement au Kazakhstan le samedi 15 et la réception du Liechtenstein le mardi 18.

Hormis le match au Kazakhstan, programmé à 15h00, toutes les rencontres des Belges se joueront à 20h45.