Amadou Diallo signe son premier contrat professionnel à Anderlecht

Le directeur sportif anderlechtois, Jesper Fredberg, s'est exprimé sur le joueur de 18 ans. "Amadou nous a montré cette saison pourquoi il est éligible aux RSCA Futures, il mérite cette opportunité. La Challenger Pro League est la plateforme idéale pour lancer des talents comme Amadou et les initier au football professionnel."

Diallo sera intégré au noyau des RSCA Futures, l'équipe U23 du club bruxellois, en Challenger Pro League la saison prochaine. Arrivé en U18 cette saison, il a déjà disputé un total de six rencontres sous les ordres de Guillaume Gillet en D1B, marquant notamment contre Beveren en décembre 2022.

Jean Kindermans, directeur de l'académie, a également soutenu la signature de l'ailier. "Amadou Diallo évolue au poste d'ailier droit depuis plusieurs saisons. Il est un véritable poison pour les défenses adverses. Rapide, fort en 1 contre 1 et doté d'une bonne frappe au but, Amadou peut trouver l'ouverture face à des blocs fermés. Son éthique de travail a déjà séduit de nombreux entraîneurs. S'il arrive à être encore plus efficace, les RSCA Futures disposeront d'un très bon joueur la saison prochaine."