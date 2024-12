Les "mal-aimés" anderlechtois ont arraché la victoire face au Beerschot: "Ils ont été la chercher avec le courage"

Anderlecht s'est imposé au forceps face au Beerschot ce dimanche soir, grâce à deux joueurs qui sont régulièrement la cible des critiques: Verschaeren et Dreyer.

Ce sont deux joueurs "mal-aimés", Verschaeren et Dreyer, qui ont permis à Anderlecht de l'emporter. "La victoire est méritée. Je ne crois pas qu’ils soient mal-aimés, c’est juste qu’en ce début de saison, ils n’ont pas été au niveau. Dreyer, l’année passée, tout ce qu’il touchait, il marquait. Je reste persuadé que l’année passée, il était un peu au-dessus de son niveau", pense Silvio Proto.

"(Verschaeren, ndlr) C’est un bon joueur mais quand tu as le numéro 10 à Anderlecht, tu dois être bien meilleur, et il le sait", ajoute Marc Delire. "On en aussi trop vite fait une méga-star qui allait rapporter 30 millions d'euros à Anderlecht", nuance Kevin Sauvage.

"Sur un terrain pareil, tu dois faire preuve de caractère. Ils ont été la chercher avec le courage. Foket personnifie cet Anderlecht, le mec y va jusqu'au bout, comme Vazquez et même Dendoncker", souligne Marc Delire.

Un candidat pour le titre?

Sur notre plateau avant la victoire des Mauves face à Westerlo en Croky Cup, Olivier Renard avait tenté de rassurer les supporters quant au mercato d'Anderlecht. "Ce n'est pas le but de se déforcer avec des titulaires qui apportent beaucoup de choses. Ce qu'on veut faire, c'est renforcer le noyau. Il n'y a pas d'ordre de la direction de me dire de vendre, s'il y a un départ, c'est qu'on a reçu une offre qu'on ne pouvait pas refuser", déclarait-il.

Et garder des joueurs comme Dolberg ou Stroeykens sera l'une des clés du mercato anderlechtois. "S’ils ne vendent personne, et qu’ils récupèrent Vertonghen en Hazard, alors là...", suggère Marc Delire.

