Le champion anversois débutera contre le Cercle Bruges: "Un beau début"

"Nous n'avons pas de gros matches sur les premières journées car nous devons jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions", a confié Sven Jaecques, le CEO de l'Antwerp jeudi lors de la présentation du calendrier à l'Atomium. "Le Cercle est un bon début mais nous aurons d'abord la Supercoupe de Belgique contre Malines que nous voulons gagner. Le coach et les joueurs sont très ambitieux."

Auteur du doublé Coupe-Championnat la saison dernière, le 'Great Old' sait qu'il sera attendu au tournant cette saison. "Nous allons élargir le noyau et nous voulons essayer d'atteindre les poules de la Ligue des Champions. Nous avons déjà deux renforts (Senne Lammens et le Suédois Jacob Ondrejka) et il ne nous en faut pas beaucoup plus. Nous voulons conserver le noyau mais il y a des joueurs qui suscitent beaucoup d'intérêt et nous ne savons pas encore qui partira."