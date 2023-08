Le Club Bruges s'est amusé à Eupen

Le Club de Bruges n'a pas traîné pour assurer sa victoire 0-5 à Eupen dimanche lors de la troisième journée de championnat: il menait 0-3 après une demi-heure grâce à Andreas Skov Olsen (5e), Philip Zinckernagel (18e) et Tajon Buchanan (28e). En seconde période, Skov Olsen (62e) et Zinckernagel (66e) ont signé un doublé. Au classement, les Blauw & Zwart comptent 7 points et les Pandas 4.

Chez les visités, Florian Kohfeldt a écarté Nurudeen du but au profit du nouveau venu Gabriel Slonina. Dans le onze brugeois où il n'y avait pas de trace de Mats Rits, Ronny Deila a titularisé pour la première fois Zinckernagel et a déplacé Antonio Nusa sur le banc. Le milieu danois s'est montré tout de suite: sur coup franc, il a placé le ballon sur la tête d'Igor Thiago, qui n'a pas cadré sa reprise (1ère). Le Club a quand même pris les devants par Skov-Olsen sur penalty accordé pour une faute de Boris Lambert sur Hans Vanaken (5e, 0-1). Les Brugeois ont plusieurs fois harcelé Slonina quand sur une perte de balle eupenoise, Vanaken a servi Zinckernagel dont le tir dévié par Rune Paeshuyse a surpris le gardien américain (18e, 0-2). Après un petit frisson engendré par un tir d'Isaac Nuhu repoussé via le poteau par Simon Mignolet (27e), le Club a repris Eupen à la gorge et sur un corner de Maxim De Cuyper, Buchanan a surgi de la tête (28e, 0-3).

Le match était plié mais sur une balle que Vanaken a volontairement laissé filer, Skov Olsen a frappé en un temps (62e, 0-4). Vanaken n'a pas fait de différence entre les Danois en distillant l'assist du doublé à Zinckernagel! (66e, 0-5).