Saint-Trond se sépare d'Oleksander Filippov qui retourne en Ukraine

Filippov, 30 ans, était arrivé à Saint-Trond en septembre 2020 en provenance du club ukrainien de Desna. En trois saisons, il n'a disputé que 16 rencontres pour les Canaris avec 1 but et 4 assists au compteur. Il avait été prêté au club letton de Riga entre février et décembre 2022.

Après deux journées de championnat, Saint-Trond partage la première place du classement avec l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise après des victoires contre le Standard et à Courtrai. Les Limbourgeois accueillent Anderlecht dimanche à 13h30 pour le compte de la 3e journée.