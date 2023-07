Yaya Touré au Standard pour "apprendre des meilleurs entraîneurs comme Carl Hoefkens"

Ancien joueur de Manchester City et du FC Barcelone, avec qui il a notamment remporté la Ligue des Champions, Yaya Touré a rejoint cet été le Standard où il sera l'adjoint de Carl Hoefkens. En bord de Meuse, l'ancien international ivoirien espère poser les bases d'une future carrière d'entraîneur. "C'est le plan et l'idée", a confié Touré dans un entretien à l'agence de presse britannique PA.

Après des expériences comme adjoint à l'Olimpik Donetsk en Ukraine et à Grozny en Russie, Touré, 40 ans, va désormais officier en tant qu'adjoint de Carl Hoefkens sur le banc du Standard après un passage par le centre de formation de Tottenham.

"Tottenham ne m'a pas freiné et m'a laissé partir, j'ai trouvé ça brillant de leur part. En ce qui me concerne, je suis assez patient et je veux faire mes premiers pas avec prudence et de la bonne manière. C'est pour cela que je suis venu en Belgique car je veux apprendre des meilleurs entraîneurs comme Carl qui a beaucoup d'expérience", a assuré l'ancien milieu qui revient en Belgique après avoir porté le maillot de Beveren entre 2001 et 2004.