Débuts réussis: Léandro Trossard a joué ses premières minutes avec Arsenal (vidéo)

Arsenal a remporté 3-2 le choc de la 22e journée du championnat d'Angleterre face à Manchester United, dimanche. Chez les Gunners, Albert Sambi lokonga est resté sur le banc tandis que le nouveau venu, Leandro Trossard est monté au jeu (82e) alors que le score était de 2-2.

Marcus Rashford a ouvert la marque pour les Red Devils (17e, 0-1) mais Eddie Nketiah (24e, 1-1) et Bukayo Saka (53e, 2-1) ont griffé le renversement de situation en faveur des Londoniens. Peu après, Lisandro Martinez a relancé le suspense en inscrivant un second but pour les visiteurs (59e, 2-2).

Finalement, Nketiah a donné d'une déviation acrobatique la victoire aux Gunners (90e, 2-1), qui restent en tête du classement avec 50 points, cinq d'avance sur Manchester City bien qu'ils aient disputé un match de moins. Manchester United est 4e avec 39 points comme Newcastle, 3e.

Auteur d'une bonne prestation dans le peu de temps qui lui a été accordé, Trossard a aimé ses premières minutes avec le maillot londonien. "Ravi de vous rencontrer, Gunners ! Trois gros points et une atmosphère incroyable ici", s'est réjouit le Belge sur ses réseaux sociaux après la rencontre.