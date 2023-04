L1: l'ancien entraîneur Bouhazama quitte Angers

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) l'a sanctionné d'un mois de suspension pour ces propos. Une mesure symbolique puisqu'il avait été débarqué de son poste d'entraîneur dans la foulée de leur révélation dans la presse, tout en restant salarié du club.

Longtemps réputé comme un club solide, loin des paillettes et des scandales, Angers vit une saison sportive catastrophique, désormais sous la houlette d'Alexandre Dujeux, ancien adjoint de Baticle puis de Bouhazama.

Et depuis plus de trois ans, le SCO collectionne les déboires extra-sportifs, entre recours aux prud'hommes d'anciens joueurs ou salariés et poursuites contre son président et propriétaire, Saïd Chabane, pour agressions sexuelles aggravées et plus récemment pour blanchiment en bande organisée. Fin mars, Saïd Chabane a quitté la présidence du club et cédé sa place à son fils Romain.