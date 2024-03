Ligue 1: Lucas Beraldo, déjà serein à Paris

Danilo Pereira et le capitaine Marquinhos sont restés sur le banc, encore trop justes après avoir été touché à la cuisse pour le premier et au mollet pour le second. Ce sera également le cas du capitaine parisien contre Reims dimanche, "en raison d'une douleur persistante au tendon d’Achille", selon le communiqué médical.

Et ce match a confirmé un autre point: c'est bien dans l'axe que le gaucher est le plus à l'aise, après avoir joué à plusieurs reprises dans le couloir gauche, où il a été moins bon et en particulier lors du match aller contre les Basques.

Depuis son arrivée, le Brésilien a déjà joué 12 matches dont dix en tant que titulaire (six fois dans l’axe et quatre fois à gauche), profitant des longues blessures de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe.

"On dirait qu'il sort du centre de formation, qu'il est Parisien, c'est fou la façon dont il s'est adapté. C'est formidable. Il a beaucoup de personnalité, beaucoup de qualités. II s'adapte bien à notre idée de jeu", a confié samedi l'entraîneur à propos du N.35.

Mardi soir au stade d'Anoeta, celui qui a remporté neuf duels et récupéré sept ballons a été à l'origine du second but grâce à une longue passe qui a éliminé plusieurs joueurs et cassé des lignes vers Fabian Ruiz. En plus d'être précieux dans ses relances, il a également bien anticipé les (rares) offensives de la Real Sociedad.

"Je me sens vraiment bien, mais ce n'est pas seulement moi, c'est toute l'équipe qui a très bien réussi à remplir son rôle", a commenté mardi au micro de PSG TV Lucas Beraldo, qui affirme s'adapter rapidement grâce aux conseils livrés par Marquinhos à l'entraînement ou en match.

Ce joueur s'inscrit "parfaitement dans la nouvelle transformation du club": soit jeune, non "bling-bling", important pour le collectif et financièrement viable avec des contrats longs pour que les frais soient amortis, et des salaires bas avec revalorisation au fur et à mesure, avait expliqué à l'AFP une source proche du club.

Et ses performances à Paris ont été appréciées au Brésil: ce fils d'un ancien joueur brésilien a été appelé pour la première fois avec sa sélection pour la prochaine trêve internationale contre l'Angleterre et l'Espagne en matches amicaux. En sélection comme à Paris, il semble avoir les qualités pour être le successeur de Marquinhos.