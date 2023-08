Ligue 1: à Lyon, Blanc avance sans certitude

Lyon et son entraîneur Laurent Blanc sont dans l'inconnue au moment de débuter en Ligue 1 à Strasbourg dimanche, après des matches amicaux décevants, des blessures de joueurs importants, le transfert de Lukeba et les contraintes de la DNCG pour le mercato.

"L'objectif de la saison ? Je vous le dirai après le 31 août. Il ne sert à rien d'en parler avant. Le mercato sera clos, l'avion sera fermé et on fera la saison avec les joueurs présents à bord. Je vous promets de le dire à ce moment-là mais en attendant il peut se passer beaucoup de choses. Le mercato peut faire évoluer l'objectif", a-t-il dit.

A commencer par des cessions de joueurs que le nouveau président et propriétaire, l'Américain John Textor, s'était refusé jusqu'alors à envisager.

Son modèle économique, qui se voulait opposé à celui de son prédécesseur, Jean-Michel Aulas, et présenté comme tel à la DNCG, était de conserver ses meilleurs jeunes pour se donner plus de chances d'atteindre le podium et la Ligue des champions.