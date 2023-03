Jacky Mathijssen dévoile sa sélection U21 pour le stage en Espagne

Mathijssen a fait appel à trois gardiens pour le diptyque amical : Maarten Vandevoordt (KRC Genk), Senne Lammens (Club Bruges) et Maxime Delanghe (Lierse). En défense, le Limbourgeois fait appel à Ameen Al-Dakhil (Burnley/Ang), Maxim De Cuyper (Westerlo), Koni De Winter (Empoli/Ita), Louis Patris (OH Louvain), Ewoud Pletinckx (OH Louvain), Killian Sardella (Anderlecht ), Hugo Siquet (Cercle Bruges) et Ignace Van der Brempt (Salzbourg/Aut).

Olivier Deman (Cercle Bruges), Arne Engels (Augsbourg/All), Mandela Keita (Antwerp), Eliot Matazo (AS Monaco/Fra), Ken Nkuba Tshiend (Charleroi), Nicolas Raskin (Rangers/Eco), Matisse Samoise (La Gantoise) et Aster Vranckx (AC Milan/Ita) sont les milieux de terrain. Johan Bakayoko (PSV/P-B), Michel-Ange Balikwisha (Antwerp), Largie Ramazani (Almeria/Esp), Kyan Vaesen (Westerlo), Yari Verschaeren (Anderlecht) et Yorbe Vertessen (Union St-Gilloise) doivent ont été repris dans le secteur offensif.