Jordi Alba rejoint Lionel Messi à l'Inter Miami

Jordi Alba a signé à l'Inter Miami et rejoint ainsi Lionel Messi et Sergio Busquets, ses anciens coéquipiers au FC Barcelone. Libre depuis la fin de son contrat avec le club catalan, l'Espagnol bénéficie d'un transfert libre vers la Floride où il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2024 de MLS avec une option pour une année supplémentaire.

Jordi Alba est arrivé en 2012 au Barça et a disputé 459 matchs pour le compte du club avec à la clé 27 buts et 99 assists. Il a remporté six titres de champions d'Espagne, cinq Copa del Rey, quatre Supercoupe d'Espagne, une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs.

En MLS, l'Inter Miami est 15e et dernier la Conférence Est avec seulement cinq victoires en 22 matchs. La franchise de David Beckham est actuellement à douze points d'une place en playoffs.