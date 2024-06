La Croatie "a permis aux Albanais de revenir", regrette Zlatko Dalic

Les Croates, menés pendant une heure, ont renversé les Albanais en deux minutes mais ont craqué dans les arrêts de jeu. "Il y a eu deux mi-temps complètement différentes: on a d'abord très mal joué, encaissé un but, on n'arrivait à rien faire, on était trop lents", a raconté Dalic en conférence de presse.

"On était en danger" d'élimination, a-t-il reconnu. Mais "en seconde mi-temps, on a été plus résolus, on devait tout donner, et les adversaires n'arrivaient plus à passer la ligne médiane", s'est félicité le coach des 'Vatreni'. "Mais on leur a permis de revenir en marquant ce but. Il faut toujours qu'on se complique la vie."