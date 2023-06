La France et l'Angleterre enchaînent un quatrième succès de rang

La France et l'Angleterre ont enchaîné un quatrième succès en autant de rencontres lors des qualifications pour l'Euro 2024 de football après leur victoire respective contre la Grèce et la Macédoine du Nord lundi.

Au classement du groupe B, la France reste en tête avec un bilan de 12 points sur 12 et comptent six points d'avance sur la Grèce, 2e. L'Irlande, qui s'est imposée 3-0 contre Gibraltar, est 3e avec 3 points comme les Pays-Bas, 4e mais qui n'ont joué que deux matches. Gibraltar (0 point) ferme la marche.

Vainqueurs 0-3 à Gibraltar vendredi, les Bleus ont souffert davantage face à la Grèce. Les vice-champions du monde ont pu compter sur Kylian Mbappé, auteur du seul but de la rencontre sur penalty (55e) pour son 40e but en sélection. Les Grecs ont terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Konstantinos Mavropanos (70e).

Dans le groupe C, l'Angleterre a déroulé contre la Macédoine du Nord avec une victoire 7-0. Harry Kane (29e), Bukayo Saka (39e) et Marcus Rashford (45e) ont donné trois buts d'avance aux Anglais en première période. Après la pause, Saka s'est offert un triplé (47e, 51e) et Kane un doublé (73e sur pen.) alors que Kalvin Philips a inscrit le 6-0 (64e).

Les 'Three Lions' confortent leur première place avec 12 points, six de plus que l'Ukraine, 2e après sa victoire 1-0 contre Malte, 5e avec 0 point. La Macédoine du Nord est 3e avec 3 points comme l'Italie, 4e avec deux matches de retard.