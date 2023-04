L'Argentine remplace l'Indonésie comme pays-hôte du Mondial U20

Fin mars, la FIFA avait retiré l'organisation du Mondial U20 à l'Indonésie pour des raisons politiques et de sécurité. La participation d'Israël a créé une forte opposition, notamment de la part du gouverneur de Bali où devait évoluer l'équipe. L'Indonésie et Israël n'ont pas de relations diplomatiques et le pays d'Asie du Sud-Est, qui compte la plus grande population musulmane au monde, est un fervent soutien de la cause palestinienne.

Le tirage au sort aura lieu ce vendredi 21 avril au siège de la FIFA à Zürich en Suisse. Les 24 équipes seront réparties dans six groupes de quatre équipes. La Belgique n'est pas qualifiée pour le Mondial U20.