L'AZ Alkmaar surclasse Hajduk Split en finale

Après un penalty juste avant le repos du Ghanéen Jayden Addai (45e) les doublés de Ernest Poku (70e, 76e) et Mexx Meerdink (79e et 87e) ont fait triompher les Néerlandais.

Les deux clubs disputaient leur première finale dans cette compétition et sont issus de la voie des champions et non celle de la plus prestigieuse Ligue des champions. Seuls avant eux, Salzbourg (vainqueur en 2017) et Chelsea (finaliste en 2019) avaient atteints la finale par cette voie.