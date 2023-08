Le Club de Bruges s'impose 5-1 face aux Islandais en match aller du 3e tour préliminaire

Les Brugeois de Ronny Deila ont ouvert la marque dès la 10e minute de jeu par Jorne Spileers. Hans Vanaken (40e), Andreas Skov Olsen (41e) et Igor Thiago (45e) sur penalty ont considérablement forcé la marque dans les cinq dernières minutes avant la pause.

Le vainqueur de ce duel affrontera les Espagnols d'Osasuna les 24 et 31 août (en Belgique) au tour suivant.

Dans le dernier quart d'heure, Roman Yaremchuk, monté au jeu à la pause pour Thiago, a ajouté un 5e but dans l'escarcelle brugeoise plaçant ses couleurs sur le velours avant un match retour prévu jeudi prochain dans le nord de l'Islande.

Mercredi, La Gantoise a déjà mis un pied au tour suivant grâce à sa victoire 5 à 0 sur les Polonais de Pogon Szczecin. Là aussi le match retour se jouera jeudi en Pologne. Le vainqueur jouera au 4e et dernier tour préliminaire les 24 et 31 août contre le vainqueur de la rencontre entre les Géorgiens du FC Dila Gori et les Chypriotes d'APOEL FC Nicosie, victorieux 0-2 jeudi à l'aller en Géorgie.