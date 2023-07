Le Gardien Jorn Brondeel quitte Beveren pour le FC Eindhoven

Brondeel, 29 ans, n'avait joué qu'une seule fois entre les perches de Beveren la saison passée, lors du premier match de Challenger Pro League, une défaite face au Beerschoot (1-0). Par la suite, il s'est blessé et a perdu sa place au profit du Néerlandais Beau Reus.

Brondeel est issu de la formation de Zulte-Waregem et était parti à l'Antwerp en tant que jeune gardien. Il est ensuite passé via le Lierse et le NAC Breda avant de rejoindre Twente, en Eredivisie. Dans la foulée, il a effectué deux saisons à Willem II avant de retourner en Belgique, à Beveren.