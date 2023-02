Les Belges à l'étranger - Avec Dries Mertens, Galatasaray arrache la victoire contre la lanterne rouge Umraniyespor

(Belga) Mercredi soir, le leader de la Super Lig turque Galatasaray a réussi une solide remontée pour arracher les trois points face à la lanterne rouge Umraniyespor, 3-2, pour la 22e journée de championnat.

Dries Mertens était titulaire derrière Mauro Icardi pour débuter la rencontre chez les actuels leaders du championnat de Turquie. En première-mi temps, Nayir a ouvert la marque en faveur d'Umraniyespor (11e) et Baradkci a égalisé (32e), mais Gurbulak a inscrit un nouveau but (39e) pour les visiteurs qui disputent leur première saison dans l'élite du football turc. Après le repos, Mauro Icardi a remis les équipes à égalité sur penalty (60e) avant de se fendre d'un doublé pour offrir la victoire aux siens (83e), quelques minutes après l'exclusion d'Avounou pour deux cartons jaunes du côté adverse (77e). Mertens a disputé 79 minutes avant de céder sa place à Bafetimbi Gomis. C'est la 11e victoire consécutive en championnat pour le 'Gala', qui a donc remporté tous ses matchs en Super Lig depuis le 28 octobre dernier. Galatasaray conforte ainsi sa place en tête du classement avec 51 points, soit 7 de plus que Fenerbahçe qui affrontera l'Adana Demirspor jeudi. Umraniyespor demeure à la dernière place, 19e avec 14 points. (Belga)