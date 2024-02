C1: Arsenal touché, coulé à Porto dans le temps additionnel

Le club portugais emmené par le vétéran Pepe a donné une belle leçon d'humilité et d'efficacité à l'équipe de Mikel Arteta qui, en dépit de son manque d'expérience en Ligue des champions, commençait déjà à parler de Wembley, hôte de la finale.

Le FC Porto, résistant en défense et tranchant en attaque, a coupé les ailes d'Arsenal (1-0) avec un but superbe de Galeno dans le temps additionnel, mercredi en huitièmes de finale aller de Ligue des champions.

Le club anglais, avec ses jeunes Declan Rice et Bukayo Saka en porte-drapeaux, devra faire plus, et mieux, le 12 mars dans son Emirates du nord de Londres pour atteindre les quarts de finale, quatorze ans après les derniers disputés.

Les "Gunners" sont pourtant arrivés au Stadio do Dragao escortés par cinq victoires consécutives, avec 21 buts inscrits par une attaque tout feu tout flamme, et donc une confiance au zénith.

Mais l'écart de niveau qui sépare certains clubs de Premier League, comme les dernières victimes West Ham (6-0) et Burnley (5-0), et un club comme le FC Porto, habitué aux joutes continentales, s'est révélé assez grand mercredi.